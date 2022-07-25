25 Temmuz 2022, Pazartesi
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Gül Masalı 6. yeni bölüm fragmanı! "Ben Gonca'ya çok aşığım!"
Gül Masalı 6. yeni bölüm fragmanı! atv'nin sevilen dizisi Gül Masalı'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtıma"Ben Gonca'ya çok aşığım!" sözleri damga vurdu. İşte Gül Masalı 6. bölüm fragmanı...