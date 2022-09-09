Gül Masalı 12. yeni bölüm fragmanı! "Ben artık hayatında yokum!"

Gül Masalı 12. yeni bölüm fragmanı! atv'nin sevilen dizisi Gül Masalı'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtıma "Ben artık hayatında yokum!" sözleri damga vurdu. İşte Gül Masalı yeni bölüm fragmanı...

Toprak ve Gonca'nın evlilik kararı Atabey Konağı'nda deprem etkisi yaratır. Canan'ın öfkesi giderek büyürken tüm hıncını Halil'den çıkarmaya ve olanlardan ötürü onu suçlamaya başlar. Kızının verdiği tepkiler Rıfat'ın endişesini artıracak boyutlara ulaşır. Toprak ve Gonca içinse henüz en zor olan aşamaya geçilmemiştir. Gonca bu kararı babasına nasıl anlatacağını kara kara düşünmektedir. Nitekim korktuğu başına gelir. Haberi alan Tahir'in tepkisi Atabeylerinkinden katbekat büyük olur. Artık bu evliliğe engel olmaktan başka hiçbir şey yoktur Tahir'in aklında. Son kozlarını kullanmaya başlayan Ece de sinsi planlar peşindedir ve bunlara Arda'yı da dahil eder. Bu arada Fuat da boş durmuyor ve Rıfat'ı her geçen gün daha da köşeye kıstırıyordur. Üst üste gelen olaylar sonrası Canan'la Rıfat'ın baskılarından iyice bunalan Halil ise hiç beklenmedik birinden yardım ister. Canan, Halil'in kendinden uzaklaşmasına izin verecek midir? Rıfat'ın, Canan'la ilgili korkuları gerçekleşecek ve geçmiş bir kez daha tekerrür edecek midir? Ece'nin arka arkaya kurduğu planlar Gonca'yla Toprak'ın arasına kara kedi sokmaya yetecek midir?