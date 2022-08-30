30 Ağustos 2022, Salı
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Gül Masalı 11. yeni bölüm fragmanı! Gül Masalı yeni bölüm fragmanı izle
Gül Masalı 11. yeni bölüm fragmanı! atv'nin sevilen dizisi Gül Masalı'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtıma “Bir tane gonca gül gördüm ben orada. O anı saklamak istedim., gülümsemeni saklamak istedim" sözleri damga vurdu. İşte Gül Masalı yeni bölüm fragmanı...