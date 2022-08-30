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Gül Masalı 11. yeni bölüm fragmanı! Gül Masalı yeni bölüm fragmanı izle

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Giriş: 30.08.2022 16:47
Güncelleme:30.08.2022 16:47
Gül Masalı 11. yeni bölüm fragmanı! atv'nin sevilen dizisi Gül Masalı'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtıma “Bir tane gonca gül gördüm ben orada. O anı saklamak istedim., gülümsemeni saklamak istedim" sözleri damga vurdu. İşte Gül Masalı yeni bölüm fragmanı...
Gül Masalı 11. yeni bölüm fragmanı
Gül Masalı 11. yeni bölüm fragmanı
Seni bir daha görmek istemiyorum!
"Seni bir daha görmek istemiyorum!"
Ne duyarsan duy, kendini üzmeyeceksin!
"Ne duyarsan duy, kendini üzmeyeceksin!"
Gonca’yı her şeyden, kendi ailemden bile koruyacağım!
"Gonca'yı her şeyden, kendi ailemden bile koruyacağım!"
Ben Gonca’ya çok aşığım!
"Ben Gonca'ya çok aşığım!"
Umarım herkes için mutluluk vardır gelecek günlerde...
"Umarım herkes için mutluluk vardır gelecek günlerde..."
Senin kaderin burada yazılmış Gonca, sen burada kalacaksın!
"Senin kaderin burada yazılmış Gonca, sen burada kalacaksın!"
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Gül Masalı 4. yeni bölüm fragmanı
Gül Masalı 4. yeni bölüm fragmanı
Gül Masalı 3. bölüm 3. fragmanı
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’’Aşkla açılır her kapı, çalmasını bilirsen…’’
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