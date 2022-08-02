02 Ağustos 2022, Salı
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Gül Masalı 7. yeni bölüm fragmanı! "Ne duyarsan duy, kendini üzmeyeceksin!"
Gül Masalı 7. yeni bölüm fragmanı! atv'nin sevilen dizisi Gül Masalı'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtıma "Ne duyarsan duy, kendini üzmeyeceksin!" sözleri damga vurdu. İşte Gül Masalı yeni bölüm fragmanı...