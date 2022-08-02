02 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gül Masalı Videoları Gül Masalı 7. yeni bölüm fragmanı! "Ne duyarsan duy, kendini üzmeyeceksin!"

Gül Masalı 7. yeni bölüm fragmanı! "Ne duyarsan duy, kendini üzmeyeceksin!"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.08.2022 15:56
Güncelleme:02.08.2022 15:59
Gül Masalı 7. yeni bölüm fragmanı! atv'nin sevilen dizisi Gül Masalı'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtıma "Ne duyarsan duy, kendini üzmeyeceksin!" sözleri damga vurdu. İşte Gül Masalı yeni bölüm fragmanı...
Ne duyarsan duy, kendini üzmeyeceksin!
"Ne duyarsan duy, kendini üzmeyeceksin!"
Gonca’yı her şeyden, kendi ailemden bile koruyacağım!
"Gonca'yı her şeyden, kendi ailemden bile koruyacağım!"
Ben Gonca’ya çok aşığım!
"Ben Gonca'ya çok aşığım!"
Umarım herkes için mutluluk vardır gelecek günlerde...
"Umarım herkes için mutluluk vardır gelecek günlerde..."
Senin kaderin burada yazılmış Gonca, sen burada kalacaksın!
"Senin kaderin burada yazılmış Gonca, sen burada kalacaksın!"
Gül Masalı 4. yeni bölüm 2. fragmanı! ’’Tahir, Gonca’nın gerçek babası değil!’’
Gül Masalı 4. yeni bölüm 2. fragmanı! ''Tahir, Gonca'nın gerçek babası değil!''
Gül Masalı 4. yeni bölüm fragmanı
Gül Masalı 4. yeni bölüm fragmanı
Gül Masalı 3. bölüm 3. fragmanı
Gül Masalı 3. bölüm 3. fragmanı
’’Aşkla açılır her kapı, çalmasını bilirsen…’’
''Aşkla açılır her kapı, çalmasını bilirsen…''
Ne kalacak gücüm var ne de dönecek cesaretim
"Ne kalacak gücüm var ne de dönecek cesaretim"
Eğer gitmezsem, kalırsam ne olacak?
"Eğer gitmezsem, kalırsam ne olacak?"
O kızı buradan gönderiyoruz!
"O kızı buradan gönderiyoruz!"
Daha Fazla Video Göster