14 Eylül 2022, Çarşamba
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Gül Masalı 13. yeni bölüm fragmanı! "Seni çok seviyorum, sen de beni seviyorsun!"
Gül Masalı 13. yeni bölüm fragmanı! atv'nin sevilen dizisi Gül Masalı'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtıma "Seni çok seviyorum, sen de beni seviyorsun!" sözleri damga vurdu. İşte Gül Masalı yeni bölüm fragmanı...