30 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gül Masalı Videoları Gül Masalı 6. bölüm 2. fragmanı! "Gonca'yı her şeyden, kendi ailemden bile koruyacağım!"

Gül Masalı 6. bölüm 2. fragmanı! "Gonca'yı her şeyden, kendi ailemden bile koruyacağım!"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.07.2022 16:19
Gül Masalı 6. yeni bölüm 2. fragmanı! atv'nin sevilen dizisi Gül Masalı'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtıma "Gonca'yı her şeyden, kendi ailemden bile koruyacağım!" sözleri damga vurdu. İşte Gül Masalı 6. bölüm 2. fragmanı...

Arda'nın Toprak'a, Ece'nin de Gonca'ya meydan okumasıyla birlikte olaylar farklı bir boyuta taşınır. Arda, Ece ve Canan'la iş birliği yapmaya karar verirken, Toprak ve Tahir arasında da bir yüzleşme yaşanır.

Gonca, kendisini istemeyenlere rağmen projesini hayata geçirebilmek için hazırlıklara başlar. Isparta'daki çalışan kadınların Atabeyler tarafından uğradığı haksızlıklara yakından tanıklık eder.

Gonca'nın kooperatif kuracağını, yıllardır işleyen düzeni değiştireceğini öğrenen Rıfat, buna engel olmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır.

Toprak'la Gonca aşkı ve işlerin bozulduğuna dair halk arasında yayılan dedikodular yüzünden zor günler geçiren Atabeyler, üzerlerindeki kara bulutları dağıtmak için görkemli bir davet verirler.

O gece her şey yolunda giderken aniden gelen davetsiz bir misafir, adeta kendi vicdanları önünde suçlu olan insanlar için yaklaşan hesap gününün habercisi gibidir.

Gonca’yı her şeyden, kendi ailemden bile koruyacağım!
"Gonca'yı her şeyden, kendi ailemden bile koruyacağım!"
Ben Gonca’ya çok aşığım!
"Ben Gonca'ya çok aşığım!"
Umarım herkes için mutluluk vardır gelecek günlerde...
"Umarım herkes için mutluluk vardır gelecek günlerde..."
Senin kaderin burada yazılmış Gonca, sen burada kalacaksın!
"Senin kaderin burada yazılmış Gonca, sen burada kalacaksın!"
Gül Masalı 4. yeni bölüm 2. fragmanı! ’’Tahir, Gonca’nın gerçek babası değil!’’
Gül Masalı 4. yeni bölüm 2. fragmanı! ''Tahir, Gonca'nın gerçek babası değil!''
Gül Masalı 4. yeni bölüm fragmanı
Gül Masalı 4. yeni bölüm fragmanı
Gül Masalı 3. bölüm 3. fragmanı
Gül Masalı 3. bölüm 3. fragmanı
’’Aşkla açılır her kapı, çalmasını bilirsen…’’
''Aşkla açılır her kapı, çalmasını bilirsen…''
Ne kalacak gücüm var ne de dönecek cesaretim
"Ne kalacak gücüm var ne de dönecek cesaretim"
Eğer gitmezsem, kalırsam ne olacak?
"Eğer gitmezsem, kalırsam ne olacak?"
O kızı buradan gönderiyoruz!
"O kızı buradan gönderiyoruz!"
Annemin gerçek mezarı nerede baba?
"Annemin gerçek mezarı nerede baba?"
Daha Fazla Video Göster