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Fenomenler kara parayı nasıl aklıyor? Ünlü isimlerin adının karıştığı iddiaların perde arkası

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Giriş: 27.11.2023 00:21
Son günlerde Türkiye'nin gündemini bir hayli meşgul eden, kara para aklama, yasa dışı bahis, vergi kaçırma suçları... Dilan Polat ve Engin Polat çifti 5 Kasım'da kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamaları nedeniyle tutuklanmışlardı. Öte yandan hemen ardından Bahar ve Nihal Candan kardeşler 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlarından tutuklandılar. Ünlü isimlerin adının karıştığı 'kara para' iddialarının perde arkası A Haber ekranlarında anlatıldı. Kara para ağı nasıl işliyor? Fenomenler kara parayı nasıl aklıyor? Neden güzellik merkezleri açılıyor? İşte tüm detaylar...
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