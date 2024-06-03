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Esra Erol’da çifte ihanet krizi! Taraflar canlı yayında yüzleşti | Stüdyo karıştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.06.2024 23:48
ATV'nin ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Geçtiğimiz günlerde Eyüp Bey, "Karım Şükriye, evli akrabası ile yasak ilişki yaşıyor" iddiası ile stüdyoya geldi. Evli akrabası Hakan beye kaçan Şükriye Hanım stüdyoya geldi. Taraflar canlı yayında yüzleşirken şoke eden iddialarda ortaya atıldı. Şükriye hanım kocası Eyüp beyinde İpek aşk yaşadığını iddia etti. İşte akılalmaz olayın detayları....
Esra Erol’da çifte ihanet krizi! Stüdyo karıştı
Esra Erol’da çifte ihanet krizi! Stüdyo karıştı
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