24 Haziran 2024, Pazartesi
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Esra Erol’da büyük şok! Kaybolan Aytül'ün sözleri kan dondurdu: Ölen kardeşim beni yanına çağırdı
ATV'nin beğeniyle takip edilen programı 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un bu haftaki programında ilginç bir an yaşandı. Pınar Hanım, karpuz almaya gidiyorum diyerek evden çıkan kız kardeşi Aytül Karakaya'nın 15 Haziran 2024 tarihinde kayıplara karıştığını, onu aramak için stüdyoya geldiğini açıklamıştı. Esra Erol; Aytül'ün cuma günü bulunduğunu açıklamıştı. Bugün ise merakla beklenen Aytül Hanım canlı yayına geldi. Ünlü sunucu Esra Erol, Aytül Hanıma keyfinin yerinde olup olmadığını sordu. Aytül Hanım ise yaptığı açıklamalarla şoke etti. Aytül Hanım, kardeşi öldükten sonra keyfinin yerinde olmadığını belirterek, "Ölen kardeşim beni çağırdı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...