Doğduğun Ev Kaderindir hayranlarına şok! Bu kez yönetmen açıkladı! O tarihten sonra...

TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisi için kafa karıştıran açıklama geldi. Reytinglerde son dönemde yüzü gülmeyen dizi için yeni bir dizi ortaya atıldı. Çarşamba akşamları sevenlerinin karşısına çıkan dizinin başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol paylaşıyordu. Ancak dizinin yapımcısı tarafından üzecek haber geldi.