Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç düğün tarihlerini açıkladı

Geçtiğimiz aylarda nişanlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ardından düğün hazırlıklarına başlamıştı. Her fırsatta ağustos ayında evleneceklerini söyleyen çift, net bir tarih vermekten kaçınıyordu. Bir mekan çıkışı görüntülenen Özdemir ve Koç, resmi tarihi duyurdu.