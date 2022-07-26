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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç düğün tarihlerini açıkladı

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Giriş: 26.07.2022 10:02
Geçtiğimiz aylarda nişanlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ardından düğün hazırlıklarına başlamıştı. Her fırsatta ağustos ayında evleneceklerini söyleyen çift, net bir tarih vermekten kaçınıyordu. Bir mekan çıkışı görüntülenen Özdemir ve Koç, resmi tarihi duyurdu.
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç düğün tarihlerini açıkladı
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç düğün tarihlerini açıkladı
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