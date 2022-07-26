26 Temmuz 2022, Salı
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç düğün tarihlerini açıkladı
Geçtiğimiz aylarda nişanlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ardından düğün hazırlıklarına başlamıştı. Her fırsatta ağustos ayında evleneceklerini söyleyen çift, net bir tarih vermekten kaçınıyordu. Bir mekan çıkışı görüntülenen Özdemir ve Koç, resmi tarihi duyurdu.