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Can Bonomo ve oğlu Roman’ın videosu ilgi odağı oldu

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Giriş: 15.09.2021 10:20
2018 yılında nikah masasına oturan Can Bonomo ve Öykü Karayel, beş ay önce oğulları Roman'ı kucağına aldı. Zaman zaman mutlu aile pozlarını sosyal medyadan paylaşan çift, ilk kez bebeklerinin yüzünü gösterdi. Baba oğulun eğlenceli anlarını paylaşan Öykü Karayel'e binlerce yorum ve beğeni geldi.
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