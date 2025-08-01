Azmiyle örnek oldu: Çekilmek istemiyorum diyerek riske girdi

atv ekranlarının yıllardır en çok sevilen ve ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster,bu haftada renkli yarışmacıları ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmaya katılan Yener Aras, yarışmadaki güçlü performansı ve anlattığı hayat hikayesiyle herkesi ilham olurken karşısına çıkan baraj sorusunda oldukça zor anlar yaşadı. Aras, soruda telefon joker hakkını kullanırken cevabı verememesi üzerine risk aldı ve soruyu yanıtladı. Peki Milyoner'de neler oldu? İşte o soru ve yarışmacının verdiği yanıt...