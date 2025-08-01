01 Ağustos 2025, Cuma

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Azmiyle örnek oldu: Çekilmek istemiyorum diyerek riske girdi

Azmiyle örnek oldu: Çekilmek istemiyorum diyerek riske girdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.08.2025 05:43
Güncelleme:01.08.2025 05:47
atv ekranlarının yıllardır en çok sevilen ve ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster,bu haftada renkli yarışmacıları ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmaya katılan Yener Aras, yarışmadaki güçlü performansı ve anlattığı hayat hikayesiyle herkesi ilham olurken karşısına çıkan baraj sorusunda oldukça zor anlar yaşadı. Aras, soruda telefon joker hakkını kullanırken cevabı verememesi üzerine risk aldı ve soruyu yanıtladı. Peki Milyoner'de neler oldu? İşte o soru ve yarışmacının verdiği yanıt...
Azmiyle örnek oldu: Çekilmek istemiyorum diyerek riske girdi
Azmiyle örnek oldu: Çekilmek istemiyorum diyerek riske girdi
Azmiyle örnek oldu: Çekilmek istemiyorum diyerek riske girdi
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