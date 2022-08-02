02 Ağustos 2022, Salı
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Aleyna Tilki’den tepki çeken paylaşım! Silahı eline aldı ve...
Aleyna Tilki Arhavi Kültür Sanat Festivali'nde aldı. Festival sonrası Rize'ye geçen şarkıcı yaylada eline silah alarak atış talimi yaptı. Samistal yaylasında tabanca ile atış yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcıya tepki yorumları yağdı. İşte o görüntüler...