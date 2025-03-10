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A Haber ekibi Lazkiye’de! SDG ile anlaşma sonrası Suriye halkı ne düşünüyor?

A Haber ekibi Lazkiye'de! SDG ile anlaşma sonrası Suriye halkı ne düşünüyor?

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Giriş: 10.03.2025 23:14
SDG'nin silah bırakmasının ardından Suriye ile anlaşma sağlandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve SDG elebaşı Ferhat Abdi Şahin örgütün devlet kurumlarında görev alacağına yönelik 8 madde içeren anlaşmaya imza attı. Peki anlaşma sonrası Suriye halkı konuya ilişkin ne düşünüyor? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Suriye halkına miktofon uzattı
A Haber ekibi Lazkiye’de! SDG ile anlaşma sonrası Suriye halkı ne düşünüyor?
A Haber ekibi Lazkiye’de! SDG ile anlaşma sonrası Suriye halkı ne düşünüyor?
A Haber ekibi Lazkiye'de! SDG ile anlaşma sonrası Suriye halkı ne düşünüyor?
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