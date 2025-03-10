A Haber ekibi Lazkiye’de! SDG ile anlaşma sonrası Suriye halkı ne düşünüyor?

SDG'nin silah bırakmasının ardından Suriye ile anlaşma sağlandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve SDG elebaşı Ferhat Abdi Şahin örgütün devlet kurumlarında görev alacağına yönelik 8 madde içeren anlaşmaya imza attı. Peki anlaşma sonrası Suriye halkı konuya ilişkin ne düşünüyor? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Suriye halkına miktofon uzattı