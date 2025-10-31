31 Ekim 2025, Cuma

Ev işleri insansı robota emanet! Her eve lazım
Ev işleri insansı robota emanet! Her eve lazım

Ev işleri insansı robota emanet! Her eve lazım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.10.2025 15:54
Güncelleme:31.10.2025 16:08
Ev işlerinden bunalanlar, elinden gelmese de eşlerine yardım ederken sıkılanlar ekran başına. "Her eve lazım" derken abarttığımızı düşünmüş olabilirsiniz. Ancak bu yeni insansı robotun neler yapabildiğini görünce bize hak vereceğinizi düşünüyoruz. Şimdilik en büyük sorun fiyatının 20 bin dolar yani yaklaşık 840 bin lira olması…
