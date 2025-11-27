Akıllı gözlüklerde kayıt endişesi!

Son yıllarda hayatımıza giren akıllı gözlükler, beraberinde “güvenli mi?” sorusunu da getirdi. Çünkü bu cihazlar, kullanıcısının tek bir tuşla karşısındaki kişi ya da kişileri anında kayıt altına almasına imkân tanıyor. Peki, akıllı gözlükler özel hayatın gizliliğini ihlal ediyor mu? İşte merak edilen sorunun yanıtı…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN