Akıllı gözlüklerde kayıt endişesi!

Akıllı gözlüklerde kayıt endişesi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2025 08:56
Son yıllarda hayatımıza giren akıllı gözlükler, beraberinde “güvenli mi?” sorusunu da getirdi. Çünkü bu cihazlar, kullanıcısının tek bir tuşla karşısındaki kişi ya da kişileri anında kayıt altına almasına imkân tanıyor. Peki, akıllı gözlükler özel hayatın gizliliğini ihlal ediyor mu? İşte merak edilen sorunun yanıtı…
