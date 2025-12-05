05 Aralık 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Teknoloji Videoları Yapay zeka: Devrim mi, dezenformasyon mu? Bazı ülkelerde neden yasak?
Yapay zeka: Devrim mi, dezenformasyon mu? Bazı ülkelerde neden yasak?

Yapay zeka: Devrim mi, dezenformasyon mu? Bazı ülkelerde neden yasak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 05.12.2025 13:48
Yapay zeka artık hayatımızın her alanında kendini gösteriyor. Ancak bu kullanım büyüklüğüne rağmen hakkında çok az şey biliyoruz. Peki yapay zekada riskler ve faydalar neler? Yapay zeka uygulamalarını en çok hangi ülke kullanıyor? Hangi ülkelerde yasaklı? Ayrıntılar haberimizde…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yapay zeka: Devrim mi, dezenformasyon mu? Bazı ülkelerde neden yasak?
ABONE OL
Yapay zeka: Devrim mi, dezenformasyon mu?
Yapay zeka: Devrim mi, dezenformasyon mu?
Türk sanayisi robotlaşmada ivme kazanıyor
Türk sanayisi robotlaşmada ivme kazanıyor
Akıllı gözlüklerde kayıt endişesi!
Akıllı gözlüklerde kayıt endişesi!
Basket oynayan robot!
Basket oynayan robot!
Milli gurur Tolga sahnede!
Milli gurur “Tolga” sahnede!
MKE TOLGA ile Mehmetçiğe tam koruma
MKE TOLGA ile Mehmetçiğe tam koruma
LEVENT ilk hedefini tam isabetle vurdu
LEVENT ilk hedefini tam isabetle vurdu
Gök Vatan’ın yerli muhafızı sahnede
Gök Vatan’ın yerli muhafızı sahnede
Tolga hedefleri başarıyla vurdu
Tolga hedefleri başarıyla vurdu
Ev işleri insansı robota emanet
Ev işleri insansı robota emanet
Ev işleri insansı robota emanet!
Ev işleri insansı robota emanet!
7. Kayseri Bilim Festivali
7. Kayseri Bilim Festivali
Daha Fazla Video Göster