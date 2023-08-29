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Vergisiz telefonun ayrıntıları belli oluyor! Gençlere vergisiz telefon hangi marka ve modellerde olacak?

A Haber
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Giriş: 29.08.2023 11:25
Üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus ÖTV'siz ve KDV'siz cep telefonu için çalışmalar sürüyor. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek’in konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal anlattı.
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Vergisiz telefonun ayrıntıları belli oluyor!
Vergisiz telefonun ayrıntıları belli oluyor!
Gençlere vergisiz telefonun ayrıntıları
Gençlere vergisiz telefonun ayrıntıları
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