Vergisiz telefonun ayrıntıları belli oluyor! Gençlere vergisiz telefon hangi marka ve modellerde olacak?

Üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus ÖTV'siz ve KDV'siz cep telefonu için çalışmalar sürüyor. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek’in konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal anlattı.

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