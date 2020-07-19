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TUSAŞ'tan 'Milli Muharip Uçak' paylaşımı! Büyük heyecan yarattı

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Giriş: 19.07.2020 18:34
Güncelleme:19.07.2020 18:38
Son dakika haberi... Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) milli muharip uçakla ilgili paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "F-16 uçaklarının yerine entegre etmeyi planladığımız MMU projemiz için büyük bir özveri ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin gururu olacak yerli ve modern gücü, gökyüzüne taşımak için sabırsızlanıyoruz" açıklamasında bulunuldu.
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