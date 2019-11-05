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05.11.2019
Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu'dan A Haber'e kritik açıklamalar!
Türkiye, savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltırken, Barış Pınarı Harekatı'nda da kullandığı yerli silahlarını ihraç için çalışıyor. Altay Tankı, MİLGEM Projesi, hücum botu gibi silah ve araçlar için 1.500 farklı ar-ge çalışması aynı anda sürüyor. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, yerli projelerde gelinen son noktaları ve yeni projelere ilişkin A Haber’e konuştu. Topçu, Türkiye’nin yerli savunma atağını değerlendirdi. Öte yandan Topçu, Teknopark’taki hedefleri açıkladı.
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