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Tarihi gün! İlk Türk Uzaya çıkıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2024 09:40
Bu gece uzaydayız. Türkiye'nin uzay çağı başlıyor. İlk astronotumuz Alper Gezeravcı bu gece 14 gün sürecek uzay yolculuğuna çıkıyor. Bu gece 01.11'de gerçekleştirilecek fırlatma ABD'nin Florida eyaletinden yapılacak. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber'de konu ile ilgili detayları anlattı.
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