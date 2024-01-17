Tarihi gün! İlk Türk Uzaya çıkıyor

Bu gece uzaydayız. Türkiye'nin uzay çağı başlıyor. İlk astronotumuz Alper Gezeravcı bu gece 14 gün sürecek uzay yolculuğuna çıkıyor. Bu gece 01.11'de gerçekleştirilecek fırlatma ABD'nin Florida eyaletinden yapılacak. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber'de konu ile ilgili detayları anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN