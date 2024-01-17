17 Ocak 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Tarihi gün! İlk Türk Uzaya çıkıyor
Bu gece uzaydayız. Türkiye'nin uzay çağı başlıyor. İlk astronotumuz Alper Gezeravcı bu gece 14 gün sürecek uzay yolculuğuna çıkıyor. Bu gece 01.11'de gerçekleştirilecek fırlatma ABD'nin Florida eyaletinden yapılacak. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber'de konu ile ilgili detayları anlattı.