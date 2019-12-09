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09.12.2019

T-70 Genel Maksat Helikopteri'nin motoru nerede üretiliyor? T-70 motorunun özellikleri neler?

Yerli üretim helikopterlerin motorları hep tartışma konusu oldu. Ama Türkiye son yıllarda yerli ve milli savunma sanayiine yönelik yatırımlarla, ithal motor sorununu çözdü. T-70 Genel Maksat Helikopteri, kasım ayı sonunda hangardan çıkarılmıştı. T-70 helikopterinin yerli motoru Eskişehir’de üretiliyor. Peki, T-70 motorunun özellikleri neler? T-70 motoru hangi testlerden geçti? T-70 motoru şu an nerelerde kullanılıyor? TEİ-TUSAŞ Motor Sanayii'nin yeni hedefleri neler? TEİ-TUSAŞ MOTOR Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
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