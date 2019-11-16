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16.11.2019
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ilk kez yayınladı! KERKES projesi başladı
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, yerli İHA'ların üretimi konusunda adete destan yazan Türkiye'nin yeni projesi olan Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesini'nin başladığını duyurdu.
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