Sosyal medya ağlarına düzenleme! Hangi şirketler temsilcilik açacak?

Türkiye'de temsilci atamayan sosyal medya platformlarına reklam yasağı getirildi. Peki bundan sonra ne olacak? A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.

1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası'nın öngördüğü düzenleme uyarınca, bugüne kadar temsilcilik açmayı kabul etmeyen şirketlere yaptırımların ilk adımında 10 milyon lira, ikinci adımında 30 milyon lira olmak üzere, toplamda 40 milyon lira ceza kesilirken, cezalar şirketlerin yurt dışındaki adreslerine tebliğ edildi. Cezaların ardından bazı dijital platformlar temsilcilik açmayı kabul etti. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı. İşte temsilcilik açacak şirketler..