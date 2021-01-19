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Sosyal medya ağlarına düzenleme! Hangi şirketler temsilcilik açacak?

A Haber
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Giriş: 19.01.2021 12:38
Türkiye'de temsilci atamayan sosyal medya platformlarına reklam yasağı getirildi. Peki bundan sonra ne olacak? A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.

1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası'nın öngördüğü düzenleme uyarınca, bugüne kadar temsilcilik açmayı kabul etmeyen şirketlere yaptırımların ilk adımında 10 milyon lira, ikinci adımında 30 milyon lira olmak üzere, toplamda 40 milyon lira ceza kesilirken, cezalar şirketlerin yurt dışındaki adreslerine tebliğ edildi. Cezaların ardından bazı dijital platformlar temsilcilik açmayı kabul etti. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı. İşte temsilcilik açacak şirketler..

Türkiyeye temsilci atamayan Twitter ve Pintereste reklam yasağı TÜRKİYE'YE TEMSİLCİ ATAMAYAN TWİTTER VE PİNTEREST'E REKLAM YASAĞI
Son dakika: Facebooktan flaş karar: Türkiyeye temsilci atayacak SON DAKİKA: FACEBOOK'TAN FLAŞ KARAR: TÜRKİYE'YE TEMSİLCİ ATAYACAK

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