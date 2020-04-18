Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıklamıştı 'Hayat Eve Sığar' programı kullanıma açıldı! İşte riskli bölgeler |Video

Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cep telefonu uygulaması ile risk kişileri takibe alınacağı ve takip edileceğin 'Hayat Eve Sığar' programı hizmete alındı. Peki 'hayat eve sığar' programı cep telefonlarına nasıl yüklenir? Uygulama nasıl çalışıyor? Mahallenizdeki koronavirüs var mı? Riski bölgede misiniz? gibi tüm soruların yanıtı haberimizde...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cep telefonu uygulaması ile risk kişileri takibe alınacağı ve takip edileceğin 'Hayat Eve Sığar' programı hizmete alındı. Peki 'hayat eve sığar' programı cep telefonlarına nasıl yüklenir? Uygulama nasıl çalışıyor? Mahallenizdeki koronavirüs var mı? Riski bölgede misiniz? gibi tüm soruların yanıtı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı tarafından kullanıcıların hizmetine sunulması planlanan koronavirüs uygulaması Hayat Eve Sığar, Android ve iOS için yayınlandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile başa çıkabilmek için çeşitli teknolojiler geliştiriliyor.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgına karşı vatandaşların takip edilmesini sağlayacak bir uygulama üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.





Bakanlık tarafından geliştirilen 'Hayat Eve Sığar' isimli uygulama, Google Play Store'da ve iOS App Store'da yayınlandı.

Uygulamadaki harita üzerinden çevrenizdeki eczane, hastane, toplu taşıma, metro istasyonları ve marketlerin konumları görülebiliyor.

BÖLGENİZDEKİ ENFEKTE VE RİSK YOĞUNLUĞUNU GÖSTERİYOR



Hayat Eve Sığar uygulaması, ayrıca bulunduğunuz bölgede evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluk oranlarını gösteriyor.

AİLE BİREYLERİ YAKINDAN TAKİP EDİLEBİLİYOR



Ailem bölümüne merak ettiğiniz ve takip etmek istediğiniz yakınlarınızı ekleyerek, ilgili kişinin bu uygulamayı yükleyip, uygulama üzerinden onay vermesi durumunda onların konum bilgilerini görülebiliyor, takip edilebiliyor ve bulundukları bölgelere göre risk durumları öğrenilebiliyor.

Ayrıca uygulamanın alt kısmında, ülkemizin günlük koronavirüs istatislikleri takip edilebiliyor.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR



Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan uygulama, yalnızca Android 5.0 ve üzeri - iOS 10 ve üzeri sürümlerde çalışıyor. Uygulamayı indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.