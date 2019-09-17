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17.09.2019
Sismik araştırma gemisi Oruç Reis demir aldı
Doğu Akdeniz'de arama ve tarama faaliyetleri devam ediyor... Bölgede bulunan 2 sondaj gemisi ve bir sismik araştırma gemisine, Oruç Reis de katıldı. Antalya Körfezi'nde sismik araştırmalarda bulunacak olan Oruç Reis, buradaki görevini tamamladıktan sonra ise Doğu Akdeniz'e inecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri MERT HACIALOĞLU aktardı.
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