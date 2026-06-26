Sanat kılıfı altında alçak provokasyon: Mizah adı altında seçilmiş lidere hakaret

Eski TİP Milletvekili Barış Atay ile oyuncu Bülent Emrah Parlak'ın Tunceli Munzur Üniversitesi'nde sahnelediği "Sabotaj" adlı stand-up gösterisi, içerdiği siyasi söylemler nedeniyle tartışma yarattı. Gösteride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rabia işareti ve bazı medya kuruluşlarına yönelik ifadeler kamuoyunda farklı tepkilere neden oldu. Konu, A Haber canlı yayınında Gazeteci Murat Özer ve Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar tarafından değerlendirildi.