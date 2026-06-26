19 belediye başkanı CHP'den AK Parti'ye geçti

AK Parti’de transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. 2024 yerel seçimlerinin ardından başlayan katılım süreci, son günlerde ivme kazanarak yeni isimlerle güçlendi. Nevşehir, Keşan ve Keçiören Belediye Başkanları, AK Parti saflarına geçiş yaparak yerel yönetimlerde yeni bir dönemin kapısını araladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat rozet taktığı bu katılımlarla birlikte, AK Parti’ye geçen belediye sayısı 80’i aşarken, muhalefet cephesindeki erime ise dikkat çekici boyutlara ulaştı. A Haber muhabiri Şener Çetin, transferlerin detaylarını ve AK Parti’nin yerel yönetimlerdeki yükselen grafiğini aktardı.