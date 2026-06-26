2026 Temmuz memur ve emekli zammı tahminleri

Türkiye’nin gözü kulağı 3 Temmuz’da açıklanacak olan enflasyon verilerine kilitlendi. Yaklaşık 20 milyon vatandaşı, aileleriyle birlikte ise 60 milyona yakın kişiyi doğrudan ilgilendiren Temmuz zammı için geri sayım başladı. Memurdan emekliye, sosyal yardım alanlardan kıdem tazminatı bekleyenlere kadar geniş bir kesimin gelirini artıracak olan kritik rakamlar netleşmeye başladı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, milyonların merakla beklediği zam senaryolarını A Haber canlı yayınında Cansın Helvacı ile birlikte değerlendirdi.