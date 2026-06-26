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Yunanistan'da Türkiye endişesi: Trump'ın açıklamaları manşetlere taşındı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye sıcak mesajları Yunanistan'da paniğe yol açtı. Yunan basını, Trump'ın F-35 ve jet motoru açıklamalarını manşete taşıdı.

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