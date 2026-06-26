Restoran ve kafelerde menü devrimi: Artık her şey şeffaf olacak!

Dışarıda yemek yeme alışkanlıklarında yeni bir dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen düzenleme ile 1 Temmuz itibarıyla restoran ve kafe menüleri köklü bir değişikliğe uğruyor. Tüketicilerin sağlığını korumayı ve şeffaflığı artırmayı hedefleyen bu yeni uygulama ile menülerde artık sadece isim ve fiyat bilgisi yer almayacak; kalori, gıda bileşenleri ve alerjen bilgileri de açıkça belirtilecek. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve restoran işletmecisi Nihat Bingöl, bu yeni düzenlemenin detaylarını ve sektöre etkilerini canlı yayında değerlendirdi.