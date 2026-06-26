Askerlik borçlanması ile erken emeklilik nasıl olacak?

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren erken emeklilik formülleri A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Anneler için uygulanan çocuk borçlanmasının ardından, babalar için de askerlik borçlanması ile emeklilik tarihini öne çekme imkanı detaylandırıldı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve A Haber spikeri Cansın Helvacı, askerlik borçlanmasının emeklilik üzerindeki kritik etkilerini ve gurbetçilere sağlanan özel avantajları canlı yayında değerlendirdi.