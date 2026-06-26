Erzurum'da köy okullarında karne coşkusu: Milyonlarca öğrenci için yaz tatili zili çaldı!

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci bugün karne alarak yaz tatiline girmenin heyecanını yaşıyor. Şehir merkezlerindeki yoğunluğun yanı sıra, Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Güzelova Köyü’nde de benzer bir tatlı telaş hakim. Güzelova Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, bir yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını alırken, A Haber muhabiri Yüksel Akalan bu unutulmaz anları ve öğrencilerin tatil planlarını yerinden takip etti.