08 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
06.10.2019

Selçuk Bayraktar, Akıncı’nın yeni test görüntülerini yayınladı |Video

​Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın test görüntülerini ve koordine merkezinde yapılan çalışmaları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yeni test görüntülerini yayınladı.

Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden Akıncı'nın motor çalıştırmasını ve koordine merkezinde yapılan çalışmaları, "Beygiri bağladık arpasını verdik. Test bitiminde Etnospor'da at bin, ok at, güreş tut inşallah" notu ile paylaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Milli gururumuz! Yeni görüntüleri paylaşıldı
Milli gururumuz! Yeni görüntüleri paylaşıldı
Yerli uydu GÖKTÜRK-2' İstanbul'u görüntüledi
Yerli uydu GÖKTÜRK-2' İstanbul'u görüntüledi
Rusya'dan Pasifik'te gövde gösterisi
Rusya'dan Pasifik'te gövde gösterisi
Rusya BM-30 'Smerç'i geliştirdi! İşte ilk testten görüntü...
Rusya BM-30 'Smerç'i geliştirdi! İşte ilk testten görüntü...
Çinli telefon devi son bombasını patlattı
Çinli telefon devi son bombasını patlattı
Göktürk uydusu kutsal toprakları görüntüledi
Göktürk uydusu kutsal toprakları görüntüledi
Dolandırıcıların 'sahte internet sitesi' oyunu!
Dolandırıcıların 'sahte internet sitesi' oyunu!
Selçuk Bayraktar: Milli teknoloji, vizyon ve paradigma değişikliği ile hayata geçer
Selçuk Bayraktar: Milli teknoloji, vizyon ve paradigma değişikliği ile hayata geçer
Heyecan dolu o anlar kamerada!
Heyecan dolu o anlar kamerada!
Başkan Erdoğan, yerli pikap aracı kullandı
Başkan Erdoğan, yerli pikap aracı kullandı
Başkan Erdoğan dev projeyi imzaladı
Başkan Erdoğan dev projeyi imzaladı
Bakan Varank 2023 sanayi ve teknoloji stratejisinin detaylarını anlattı
Bakan Varank 2023 sanayi ve teknoloji stratejisinin detaylarını anlattı
Daha Fazla Video Göster