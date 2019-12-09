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09.12.2019

Selçuk Bayraktar açıkladı: Teknofest 2020 Gaziantep’te yapılacak

T3 Teknoloji Vakfı tarafından Türkiye'de havacılığın ve bilimin gelişmesi için gerçekleştirilen Teknofest'in 3'üncüsü için Selçuk Bayraktar'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baykar’ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin festivali Teknofest, 2020'de Milli Mücadele'nin Gazi şehri Gaziantep'te düzenlenecek" ifadelerini kullandı.

"Milli Teknoloji Hamlesi" sloganı ile yola çıkan ve Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen Teknofest'in 2020 yılında düzenleneceği şehir belli oldu.

"MİLLİ MÜCADELE'NİN GAZİ ŞEHRİ GAZİANTEP"

2 yıldır ziyaretçi rekorları kıran Teknofest, bu yıl 22-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin festivali Teknofest, 2020'de Milli Mücadele'nin Gazi şehri Gaziantep'te düzenlenecek" ifadelerini kullandı.

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