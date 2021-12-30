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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: T129 ATAK helikopteri...

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Giriş: 30.12.2021 22:20
Güncelleme:30.12.2021 22:21
Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Twitter'dan “Bugün KKK’ya TUSAŞ üretimi T129 ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirdik” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimizin ihtiyacını karşılamak için yılın son günlerinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Bugün KKK'ya TUSAŞ üretimi T129 ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirdik.

Hayırlı olsun. Yarın teslimatlarımıza devam edeceğiz, takipte kalın" ifadelerine yer verdi.


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