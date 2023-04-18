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MİR İDA’dan ilk torpido atışı yapıldı

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Giriş: 18.04.2023 22:44
Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasındaki imzalanan sözleşme kapsamında SEFİNE Tersanesi ile birlikte geliştirilen ve Denizaltı Savunma Harbi (DSH) amacıyla kullanılan MİR İnsansız Deniz Aracı (İDA), sürü gösterimi ardından önemli bir temel harp yeteneği daha sergiledi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir bu yeni gelişmeye dair paylaşımda bulunarak, "Ülkemizde ilk kez insansız deniz aracından torpido atışı gerçekleştirildi. Denizaltı savunma harbi için geliştirilen MİR İDA'dan yerli torpido kovanıyla yapılan hafif torpido atışıyla sualtı harbine yönelik yeni kabiliyetler için bir eşiği daha geçtik." ifadelerine yer verdi.
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