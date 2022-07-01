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Milli Muharip Uçak'ta (MMU) son durum ne? Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail A Haber'de açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2022 22:43
Güncelleme:01.07.2022 22:46
A Haber’de Türk savunmasında gelinen son noktaya dair flaş açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, savunmamıza bağımsızlık kazandıracak olan Milli Muharip Uçak (MMU) ile detayları canlı yayında maket üzerinde anlattı. Demir, Milli Muharip Uçak MMU’nun radar görünmezliği olacağını belirterek, “Motor çalışmaları devam ediyor” dedi.

MİLLİ MUHARİP UÇAK PROJESİ

İsmail Demir şöyle konuştu;

"Her ay projeyi baştan sona inceliyoruz. Takibini ben ve arkadaşlarım çok yakından yapıyor. Hiç jet uçağı yapmamış bir ülke. Bu bir eğitim uçağı da değil. Bu çok iddialı bir proje. 5. Nesil derken neyi kast ediyoruz? Bu dünyada en çok kullanılan teknoloji. Örneğin F-35 projesinde yer alsaydık, bir boya sökülse dahi ABD'liler gelip değiştirecekti. Biz radar görünmezlik teknolojilerini çalışıyoruz. Koyduğumuz radar ve kokpit çok özel olacak. F-16 motoruna benzer bir motoru olacak. Uçağımızın içerisinde çok fazla elektronik unsurlar olacak ve tamamı yerli olacak. Pilotun kaskından tutun haberleşme sistemine, elektroniğine kadar yerli olacak, kontrolü bizde olacak. 30 küsur alt sistem var ve bunların sadece 5'ini dışarıdan alıyoruz. Hiç uçak yapmamış bir ülke olarak hayal olmadığını göstermek istiyoruz.

F-16 menzilinin üzerine çıkmasını bekliyoruz. 1000 mil rakamlarını konuşuyoruz. Manevra kabiliyeti oluştururken de çeşitli unsurları barındırması gerekiyor. Silah unsurlarını dışarıda değil içeride taşıyacak. Silahları içeriye taşımak için çalışılması gerekiyor. Dünyada bu iddia ile yolculuğa çıkan üç ülke var. Rusya, Çin ve Amerika'nın ardından Koreliler ve Japonlar da biraz heveslendi."

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