Lise öğrencileri bor madeninden ürettikleri sıvı jel ile şimdiden 4 ton sipariş aldı

Adıyaman'da bir okulda, bor madeninden 7 enzimli sıvı çamaşır makinesi jeli üretimine başlandı. Okul yetkilileri, ürünün gönderdikleri kamu kuruluşları tarafından çok beğenildiğini söyledi.

Okulda tesis kurdular, bor katkı maddeli 7 enzimli sıvı çamaşır makinesi jeli ürettiler.

Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri hem okuyor, hem de cep harçlıklarını kazanıyorlar. Uygulamalı eğitimlerini okulda kurdukları tesiste gerçekleştiriyorlar

Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Küçük okul olarak hedeflerinin 2023 yılında yıllık 5 milyon lira ciro olduğunu söylüyor.