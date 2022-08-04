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Gerilimin nedeni çip krizi mi? Uzak Doğu'da "çip" savaşları

A Haber
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Giriş: 04.08.2022 14:51
Çin ve ABD arasındaki Tayvan gerilimi büyüyor. Çin'in, dünyanın en büyük çip üreticisi Tayvan'ı işgal etmesi durumunda, yeni bir çip krizine yol açacağı belirtiliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Keskin’in konuğu olan teknoloji editörü Arda Meriç değerlendirdi. Meriç, “2021’in sonunda bitmesi öngörülen cip krizi 2022’nin sonuna hatta 2023’ün ortalarına kadar devam edecek. Çip üreticisi Çin ve Tayvan’ın arasındaki gerilim buradaki problemi daha çok etkiler.” dedi.
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