01 Temmuz 2022, Cuma
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F-16'ların özellikleri neler? Savaşan şahine yeni kabiliyet
NATO zirvesinde konuşan ABD Başkanı Biden, Türkiye'nin talep ettiği F-16'ların verilebileceğini söyledi. Peki Türkiye'nin talep ettiği F-16'ların özellikleri ne? A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak detayları aktardı.