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F-16'ların özellikleri neler? Savaşan şahine yeni kabiliyet

A Haber
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Giriş: 01.07.2022 16:32
NATO zirvesinde konuşan ABD Başkanı Biden, Türkiye'nin talep ettiği F-16'ların verilebileceğini söyledi. Peki Türkiye'nin talep ettiği F-16'ların özellikleri ne? A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak detayları aktardı.
F-16ların özellikleri neler? F-16'LARIN ÖZELLİKLERİ NELER?

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F-16’ların özellikleri neler?
F-16'ların özellikleri neler?
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