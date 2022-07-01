F-16'ların özellikleri neler? Savaşan şahine yeni kabiliyet

NATO zirvesinde konuşan ABD Başkanı Biden, Türkiye'nin talep ettiği F-16'ların verilebileceğini söyledi. Peki Türkiye'nin talep ettiği F-16'ların özellikleri ne? A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak detayları aktardı.

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