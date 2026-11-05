Müge Anlı'nın canlı yayınında şoke eden sözler! Meral Musacalı olay gecesini anlattı

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 5 Kasım Perşembe tarihli canlı yayınında peş peşe çarpıcı açıklamalar gündeme geldi. Talip Musacalı, olay gecesi Elife Doğrul'a şiddet uygulamadığını savunurken Meral Musacalı'nın anlattıkları dikkat çekti. Meral Musacalı, Hülya'nın kendisine “Talip Elife'yi dövüyor” dediğini aktarırken, Metin Musacalı'nın gece saatlerinde iki valizle ve üzeri çamurlu halde geldiğini öne sürdü.