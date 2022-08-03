03 Ağustos 2022, Çarşamba
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Elektronik cihazlar için yeni düzenleme yolda! Ürünlerin garanti süresini devlet belirleyecek... Yedeği yoksa tazminat ödenecek
Ticaret Bakanlığı elektronik cihazlarla alakalı yeni düzenleme hazırlığı için kolları sıvadı. Buna göre; alınan ürünün garanti süresi sona erse dahi elektronik cihazlara kullanım ömürleri boyunca bakık-onarım hizmeti zorunlu olacak. Marka adı kullanılarak yetkili servis aldatmacasının önünce geçilecek. İşte ayrıntılar...