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Dijital çağın yeni hastalıkları! Teknoloji hastalıkları: Nomofobi, Whatsappitis

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Giriş: 21.09.2023 10:00
Cep telefonu, akıllı saat, tablet... Her geçen gün daha fazla vakit geçirdiğimiz sosyal medya platformları ve teknolojik araçlar, adına 'dijital çağ hastalıkları' denilen bir sürü rahatsızlığı da ortaya çıkardı. İşte o rahatsızlıklardan bazıları…
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