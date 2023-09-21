Dijital çağın yeni hastalıkları! Teknoloji hastalıkları: Nomofobi, Whatsappitis

Cep telefonu, akıllı saat, tablet... Her geçen gün daha fazla vakit geçirdiğimiz sosyal medya platformları ve teknolojik araçlar, adına 'dijital çağ hastalıkları' denilen bir sürü rahatsızlığı da ortaya çıkardı. İşte o rahatsızlıklardan bazıları…

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