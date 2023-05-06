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Deneyap projeleri ile eğlenerek öğreniyorlar! Yazılımdan yapay zekaya kadar onlarca içerik

A Haber
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Giriş: 06.05.2023 11:34
Gençler deneyap atölyelerinde hem teknoloji üzerine eğitimler alıyor hem de arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiriyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç o noktadan yapılanları anlattı.
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