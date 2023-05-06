Deneyap projeleri ile eğlenerek öğreniyorlar! Yazılımdan yapay zekaya kadar onlarca içerik

Gençler deneyap atölyelerinde hem teknoloji üzerine eğitimler alıyor hem de arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiriyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç o noktadan yapılanları anlattı.

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