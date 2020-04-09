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09.04.2020

Bilim insanları açıkladı! Corona virüsler havada bakın nasıl yayılıyor |Video

Finlandiyalı bilim insanları açıkladı! 30 bilim insanının katıldığı çalışmada corona virüslerin havada nasıl yayıldığını anlatan bir animasyon videosunu yayınlandı.

Finlandiya'da gerçekleştirilen araştırmada; yaklaşık 30 bilim insanının katıldığı bir hapşırma senaryosu canlandırıldı. Araştırma sonucunda; 20 mikrometreden daha küçük aerosol parçacıklarının havada yüzdüğü gözlemlendi.

Aalto Üniversitesi; öksürme, hapşırma ve hatta konuşma sırasında solunum yoluyla yayılan küçük partiküllerin havada nasıl taşıdığına dair bir araştırma yaptı.

Gerçekleştirilen araştırmada, uzmanlık alanları sıvı dinamiği, aerosol fiziği, sosyal ağlar, havalandırma, viroloji ve biyomedikal mühendisliğini içeren yaklaşık 30 araştırmacı yer aldı.

Buna göre, bir markette bulunan iki kişi arasında, havalandırma özelliği de hesaba katılarak, bir öksürük senaryosu gerçekleştirdi.

Senaryoda aerosol bulutu öksüren kişinin hemen dışına yayılıyor bu süreç her defasında aynı işliyor.

''DİĞER KİŞİLERİ ETKİLİYOR''

Aalto Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent Ville Vuorinen ise araştırma sonucunu, corona virüs taşıyan biri öksürdükten sonra arkasında virüs partiküllerini bırakabileceğini belirterek, ''Havada kalan parçacıkların diğer kişileri de etkileyebilir'' şeklinde değerlendirdi.

Araştırmada ayrıca bir virüsün yayılmasının, mağazalar, restoranlar ve toplu taşıma gibi birçok kalabalık yerlerden kaçınmak damlacık enfeksiyonu riskini azaltabildiği gözlemlendi.

''DİĞER KİŞİLERİ ETKİLİYOR''

Aalto Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent Ville Vuorinen ise araştırma sonucunu, corona virüs taşıyan biri öksürdükten sonra arkasında virüs partiküllerini bırakabileceğini belirterek, ''Havada kalan parçacıkların diğer kişileri de etkileyebilir'' şeklinde değerlendirdi.

Araştırmada ayrıca bir virüsün yayılmasının, mağazalar, restoranlar ve toplu taşıma gibi birçok kalabalık yerlerden kaçınmak damlacık enfeksiyonu riskini azaltabildiği gözlemlendi.

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