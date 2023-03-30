Bayraktar Kızılelma orta irtifa sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı

Baykar’ın tamamen öz kaynaklarıyla mili ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı gökyüzünde testlere başarıyla devam ediyor. Test programı kapsamında gerçekleştirilen Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi de başarıyla tamamlandı.