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Bayraktar Kızılelma orta irtifa sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı

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Giriş: 30.03.2023 17:56
Baykar’ın tamamen öz kaynaklarıyla mili ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı gökyüzünde testlere başarıyla devam ediyor. Test programı kapsamında gerçekleştirilen Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi de başarıyla tamamlandı.
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