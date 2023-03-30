30 Mart 2023, Perşembe
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Bayraktar Kızılelma orta irtifa sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı
Baykar’ın tamamen öz kaynaklarıyla mili ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı gökyüzünde testlere başarıyla devam ediyor. Test programı kapsamında gerçekleştirilen Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi de başarıyla tamamlandı.