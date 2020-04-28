Bakan Albayrak duyurmuştu! İşte '1 Milyon yazılımcı' projesinin ayrıntıları |Video

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Milyon Yazılımcı projesine ilişkin, "Tarihi bir istihdam hamlesi olan bu proje, Türkiye’ye ve gençlerimize yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkanı sağlayacak." diyerek tarihi projeyi ilan etmişti. Peki bu proje ile neler olacak? Türkiye'de neler değişecek? Yazılım Şirketi CEO'su Serkan Koçak projeyle ilgili ayrıntıları A Haber canlı yayınında anlattı.