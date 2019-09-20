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20.09.2019

ASELSAN tarafından geliştirilen UKAP ile askeri personelin yükü hafifleyecek |Video

ASELSAN tarafından geliştirilen ‘UKAP’, her türlü zorlu koşulda göreve hazır şekilde tasarlandı. Askeri personelin sahadaki yükünü hafifletmek için tasarlanan Uzaktan Kumandalı Araç Platformu UKAP, TEKNOFEST’de yerini aldı.

ASELSAN ile Katmerciler' in ortaklaşa geliştirdiği Uzaktan Kumandalı Araç Platformu (UKAP) güvenlik güçlerinin envanterine katılmaya hazır tasarlandı. UKAP, insan kaybı riskinin yüksek olduğu sınır bölgelerde görev almaya hazır geliştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde görülmesi planlanan UKAP, ateş baskısının yoğun olduğu savaş ortamlarında, yakın muhabere desteği sağlamak için tasarlandı.

TEKNOFEST'te 22 Eylül Pazar gününe kadar sergilenecek olan UKAP'a ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca, UKAP -25 dereceye kadar her türlü hava şartlarında görev yapabiliyor.

"OTONOM OLMASI DİĞER İNSANSIZ KARA ARAÇLARINDAN BİR ADIM ÖNE ÇIKARIYOR"
Festival alanındaki ASELSAN standında UKAP hakkında bilgi veren proje sorumlusu Taha Gayret, "(UKAP) Uzaktan Kumandalı Araç Platformu, ASELSAN'ın Katmerciler'le ortaklaşa geliştirdiği bir projemizdir. Sınırdaki personel ihtiyacını azaltmak için bu sistemi geliştirmekteyiz. Sınırda hedef tespiti, keşif gözleme yapacak bir araçtır. Üstünde ASELSAN'ın sarp sistemi bulunmakta hedefleri tespit edip uzaktan kumanda ile imha etmesini sağlayacak sistemlerimiz mevcuttur. Sistem otonom olarak görev yapacak. Gittiği araziyi haritalandırarak gidecek. Bir nevi bölgeyi öğrenerek gidecek aslında istenildiği zaman geri dönebilecek bir cihazdır. Otonom olması aslında diğer insansız kara araçlarından bir adım öne çıkarıyor. Şuan prototip aşamasında üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Yakın bir zamanda bitirmeyi planlıyoruz.

Kısa sürede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın envanterinde görmeyi planlıyoruz" dedi. İHA

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